Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал РФ о решении правительства касаемо восстановления авиасообщения между странами.

К России с просьбой восстановить авиасообщение обратились власти Таджикистана, сообщают РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати Министерства иностранных дел.

Таджикистан официально проинформировал РФ о решении правительства касаемо восстановления авиасообщения между странами. В настоящий момент ожидается ответ от коллег. В сообщении отмечается, что процесс будет проходить при строгом соблюдении эпидемиологических мер безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение.

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