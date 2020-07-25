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Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

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Таджикистан официально проинформировал РФ о решении правительства касаемо восстановления авиасообщения между странами.

К России с просьбой восстановить авиасообщение обратились власти Таджикистана, сообщают РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати Министерства иностранных дел.

Таджикистан официально проинформировал РФ о решении правительства касаемо восстановления авиасообщения между странами. В настоящий момент ожидается ответ от коллег. В сообщении отмечается, что процесс будет проходить при строгом соблюдении эпидемиологических мер безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение.

Видео: Правительство России

Теги: международное авиасообщение
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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