Международный культурный форум планируют провести в очном режиме

Он пройдет с 12 по 14 ноября.

IX международный культурный форум планируют провести в очном формате. Такое намерение высказал губернатор города Александр Беглов на заседании с городским правительством.

Градоначальник выразил надежду, что форум пройдет также увлекательно, как и ранее.

Проведение мероприятия запланировано на 12-14 ноября 2020.

Санкт-Петербургский международный культурный форум является событием мирового уровня. В том году его посетило более 15 тысяч человек.

Еще одно важное для города мероприятие ― Санкт-Петербургский международный экономический форум ― пришлось перенести из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV