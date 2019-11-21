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Международный культурный форум планируют провести в очном режиме
Сегодня, 12:18
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Международный культурный форум планируют провести в очном режиме

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Он пройдет с 12 по 14 ноября.

IX международный культурный форум планируют провести в очном формате. Такое намерение высказал губернатор города Александр Беглов на заседании с городским правительством.

Градоначальник выразил надежду, что форум пройдет также увлекательно, как и ранее. 

Проведение мероприятия запланировано на 12-14 ноября 2020.

Санкт-Петербургский международный культурный форум является событием мирового уровня. В том году его посетило более 15 тысяч человек.

Еще одно важное для города мероприятие ― Санкт-Петербургский международный экономический форум ― пришлось перенести из-за коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: культурный форум
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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