В ЗакСе одобрили ускоренное заключение Смольным международных соглашений о сотрудничестве

Ранее у депутатов возникли вопросы о том, каким образом город собирается визировать соглашения, которые ещё не учтены федеральными органами, однако все предложенные поправки в итоге признаны нецелесообразными.

В среду, 31 января, депутаты ЗакСа Северной столицы окончательно утвердили предложение о ведении Смольным предварительного визирования международных и других соглашений. Никаких изменений к третьему чтению не было внесено. Документ был отправлен на подписание губернатору.

Согласно инициативе, правительство Петербурга самостоятельно займётся согласованием и утверждением соглашений, что позволит Смольному оперативное выполнять свои обязательства и ускорит работу городского комитета по внешним связям. Данный документ создаёт правовой механизм для повышения эффективности международного сотрудничества.

Ранее у депутатов возникли вопросы о том, каким образом город собирается визировать соглашения, которые ещё не учтены федеральными органами, однако все предложенные поправки в итоге признаны нецелесообразными.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге не будут передвигать здание школы Ольги Берггольц.

Фото: Piter.TV