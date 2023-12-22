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В ЗакСе одобрили ускоренное заключение Смольным международных соглашений о сотрудничестве
Сегодня, 12:02
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В ЗакСе одобрили ускоренное заключение Смольным международных соглашений о сотрудничестве

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Ранее у депутатов возникли вопросы о том, каким образом город собирается визировать соглашения, которые ещё не учтены федеральными органами, однако все предложенные поправки в итоге признаны нецелесообразными.

В среду, 31 января, депутаты ЗакСа Северной столицы окончательно утвердили предложение о ведении Смольным предварительного визирования международных и других соглашений. Никаких изменений к третьему чтению не было внесено. Документ был отправлен на подписание губернатору.

Согласно инициативе, правительство Петербурга самостоятельно займётся согласованием и утверждением соглашений, что позволит Смольному оперативное выполнять свои обязательства и ускорит работу городского комитета по внешним связям. Данный документ создаёт правовой механизм для повышения эффективности международного сотрудничества.

Ранее у депутатов возникли вопросы о том, каким образом город собирается визировать соглашения, которые ещё не учтены федеральными органами, однако все предложенные поправки в итоге признаны нецелесообразными.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге не будут передвигать здание школы Ольги Берггольц.

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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