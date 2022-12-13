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Международные следователи приостановили расследование дела рейса MH17 за недостатком улик

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Дигна ван Бутцелар заявила о том, что "все зацепки исчерпаны".

Международные следователи приняли решение о  приостановке расследования уголовного дела рейса MH17, упавшего на Донбассе, за недостатком улик. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Гааге  сделала представитель Совместной следственной группы (JIT) Дигна ван Бутцелар. Эксперт объявила СМИ о том, что "все зацепки исчерпаны". Речь идет о трагедии с пассажирским лайнером Boeing, который потерпел авиакрушение в 2014 году. Аналитики не могут предъявить новые обвинения по расследованию.

Расследование достигло предела своих возможностей, все зацепки исчерпаны. В связи с этим оно приостановлено. В настоящее время у следствия недостаточно выводов для судебного преследования новых подозреваемых.

Дигна ван Бутцелар, экспер Нидерландов

В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17.

Фото и видео: YouTube / Новости DW (Минюст России признал немецкое издание Deutsche Welle (DW) СМИ-иноагентом).

Теги: гаага, дигна ван бутцелар, донбасс, нидерланды, рейс mh17
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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