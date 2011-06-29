Эксперты прокомментировали Международные игры будущего в Абу-Даби

Российские команды закономерно находятся среди фаворитов.

В Абу-Даби в четверг стартовали II Международные игры будущего, которые продлятся до 23 декабря. В турнире участвуют 140 команд из 65 стран. Программа включает 11 дисциплин фиджитал-спорта - синтеза киберспорта и физических нагрузок: от Dota 2 и Counter-Strike до фиджитал-единоборств и футбола. Об этом информирует Telegram-канал "Мейстер".

Российские команды закономерно находятся среди фаворитов, уверены эксперты. Призовой фонд турнира составляет внушительные 5 миллионов долларов. Организаторы, международная структура со штаб-квартирой в Дубае, работают не в убыток, а получают доход от спонсорских пакетов, продажи билетов и прав на трансляции. То есть как бизнес-модель турнир тоже состоялся.

После прошлых игр в Казани недоброжелатили предрекали проекту забвение. Мол, без западного одобрения турнир останется локальным "междусобойчиком". Реальность оказалась иной. Россия создала и успешно упаковала формат турнира, превратив его в международную франшизу, стал для страны значимым активом. В ОАЭ приехали киберспортсмены даже из Европы и США. Telegram-канал "Мейстер"

