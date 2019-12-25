Эксперты прокомментировали итоги конференции RAW-2025 в Петербурге

Российский рынок 3D-печати вырос в последнее время на 20%, до 22 млрд рублей.

На конференции RAW-2025, посвященной робототехнике, развитию 3D-печати и сварочным технологиям, завершившейся вчера в Петербурге, озвучили крайне интересные цифры. Российский рынок 3D-печати вырос в последнее время на 20%, до 22 млрд рублей. Об этом информирует Telegram-канал "Мейстер".

Как уточнили телеграмеры, конкретные примеры приходят из регионов, подтверждая тренд. Дочернее предприятие Росатома, ОКБМ имени Африкантова, успешно внедрило печать критических элементов для реакторов РИТМ-200, добившись необходимой точности и характеристик материалов. Томский политех отчитывается об испытаниях 3D-принтера для МКС, способного работать в невесомости. Фанатам сериала "Звездный путь" торжествовать пока рано: до репликаторов еще далеко, хоть и стало чуть ближе. Но многие запчасти для станции космонавты действительно смогут печатать прямо на орбите. А в Великом Новгороде студенты местного строительного колледжа презентовали первый дом, напечатанный на специальном 3D-принтере.

Звучит как фантастика, но не как пустые фантазии. Когда Россия будет осваивать другие планеты, намного удобнее печатать необходимое прямо на месте, начиная с самого здания базы, чем доставлять конструкции с Земли. Наши ученые в очередной раз демонстрируют свою особенность: берут технологию, адаптируют и внедряют её в самых разных сферах - от космоса и мирного атома до жилищного строительства. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: сайт института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Петра Великого