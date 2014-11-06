Эксперты прокомментировали требования Трампа к Венесуэле

Бюджет Каракаса зависит от экспорта нефти, и США надеются, что это обессилит его и позволит сменить власть в стране на угодную Вашингтону.

Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы "вернуть" американцам, принадлежавшие им в стране ресурсы, земли и прочие активы, а также заявил о начале блокады всех санкционированных нефтяных танкеров, работающих в ее водах. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Бюджет Каракаса зависит от экспорта нефти, и США надеются, что это обессилит его и позволит сменить власть в стране на угодную Вашингтону, полагают авторы поста. Однако торопиться ставить крест на нефтеэкспорте страны мы бы не стали – в санкционных списках США значатся 712 судов по всему миру, что не слишком то и много, ведь теневой флот одной только России якобы приблизился к 1,5 тысячам. Это создает окно возможностей для вывоза нефти и ввоза, к примеру, российской нафты, необходимой для разбавления тяжелой местной нефти.

Колониальная риторика и нажим Трампа могут иметь и другие последствия. Вашингтон вновь расценивает Латинскую Америку как свой задний двор, что заставляет многие страны задуматься – а кто станет следующим? Это может вызвать не только рост антиамериканских настроений, но и желание усилить военное сотрудничество, как между собой, так и с соперниками США. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: YouTube / The White House