Дональд Трамп, как и обещал, подал иск на 10 млрд долларов к BBC. В октябре 2024, буквально накануне президентских выборов, в эфир BBC вышел документальный фильм "Panorama". Авторы грубо перемонтировали речь Трампа, которую он произнес вскоре после поражения на выборах 2020 года. Вначале звучит призыв к сторонникам идти к Капитолию, а затем Трамп говорит, что надо "сражаться как черти". На самом деле между двумя этим фразами было 55 минут, когда Трамп подчеркивал, что протест его сторонников должен быть сугубо мирным. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Как уточнили эксперты, сама телекомпания признает, что была не права - принесла извинения и уволила двух сотрудников. Теперь Трамп пытается выжать максимум из этой ситуации. На данном этапе не так важно, признает ли флоридский суд факт вмешательства британской телекомпании в американские президентские выборы или нет, считают телеграмеры. Подобный судебный процесс может длиться годами. Это будет создавать нужный Трампу новостной фон во время избирательной кампании в Конгресс.

Фактически Трамп использует против Демпартии ее же оружие. Судебный процесс над самим Трампом, как раз по поводу захвата Капитолия, нужен был демократам для тех же целей – создать нужный фон перед президентскими выборами. Да и про вмешательство в избирательный процесс, только российское, тогда тоже много говорили. Также Трамп в очередной раз закрепляет тезис о фейк-ньюс, чтобы любую следующую "Панораму" от BBC можно было сравнивать с одноименным российским сатирическим изданием. Telegram-канал "Мейстер"

