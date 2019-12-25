Международная федерация тяжелой атлетики допустила до чемпионата мира семь россиян из 16

Спортсмены представят страну на чемпионате мира в Норвегии.

Меньше половины из заявленных на чемпионат мира 16 российских атлетов получили от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) право выступить на главном турнире 2025 года. Соответствующие дкументы, свидетельствующие о таком решении, появились в распоряжении журналистов из информационного агентства "ТАСС". В финальный список участников чемпионата мира вошли семь российских тяжелоатлетов. Речь идет об Елизавете Жаткине и Регине Шайдуллине, которые выступают в весовой категории до 48 килограммов, а также Кристине Новицкой, которая указана в списке участников до 53 килограммов, Зарине Гусаловой (до 69), Марии Груздовой и Анне Зубко (обе пвыступают в категории до 86 килограммов), а также Викторе Кондратьеве (до 110)

Напомним, что чемпионат мира состоится в период со 2 по 11 октября. Мероприятие запланировано в норвежском Ферде. Ранее IWF не допустила до участия в турнире девятерых российских штангистов, включенных в основную заявку, а также четырех запасных. Без участия в международном спортивном событии по профилю остались атлеты Зулфат Гараев (до 71), Геворг Серобян и Сергей Петров (оба - до 79), Артем Окулов (до 88), Георгий Купцов (до 94), Хас-Магомед Балаев (до 110) и Даниил Вагайцев (свыше 110), Анастасия Романова (до 77), Яна Сотиева (до 86), а также запасные Рамазан Джанхотов (до 88), Михаил Подкорытов (до 94), Евгения Гусева (до 69) и Дана Теблоева (до 86).

В ISU ответили на вопрос о допуске российских фигуристов к турнирам.

Фото: pxhere.com