В ISU ответили на вопрос о допуске российских фигуристов к турнирам

Ким Чжэ Ёль рассказал о статусе россиян после завершения СВО на Украине.

Вопрос о полноценном допуске российских представителей к международным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку будет обсуждаться после окончания боевых действий на украинской территории. Соответствующее заявление сделал журналистам в рамках пресс-конференции президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ёль. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о том, когда российские спортсмены получат полноценный допуск до международных соревнований под эгидой ISU.

Мы допустили атлетов только на олимпийскую квалификацию. Мы надеемся, что скоро будет достигнут мир, и нам не понадобится дискуссия на этот счёт. Ким Чжэ Ёль, Глава ISU

Напомним, что ISU отстранил россиян от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции. В конце декабря 2024 года данная организация приняла решение допустить российских атлетов до отбора на Олимпийские игры 2026 года. В пятницу, 19 сентября, в Пекине стартует олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию. В нейтральном статусе там выступят наши соотечественники Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Глава МОК призвал уважать решение CAS по делу Валиевой.

Фото: YouTube / Skating ISU