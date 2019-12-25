Мэттью Перри назвал дату съемок спецвыпуска сериала "Друзья"

Съемки сериала откладывались несколько раз из-за пандемии коронавируса.

Исполнитель одной из главных ролей в популярном телесериале "Друзья" Мэттью Перри назвал возможную дату начала съемок спецвыпуска. По словам актера, съемки стартуют в марте 2021 года. Об этом он написал в своем Twitter.

"Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта (2021 года – прим. Ред.). Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это то, что мне так нравится!" – написал Мэттью Перри.

В феврале корпорация Warner Media анонсировала выход спецвыпуска сериала "Друзья" на стриминговом сервисе HBO Max. В съемках примут участие все актеры сериала. Главные роли в нем исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. В спецвыпуске они также выступят в роли исполнительных продюсеров.

Из-за пандемии коронавируса съемки спецвыпуска пришлось неоднократно переносить. Изначально их старт был запланирован на март текущего года, потом их перенесли на конец мая. Позже в Warner Media обещали, что съемки завершатся к концу лета.

В сентябре 2019 года сериалу "Друзья" исполнилось 25 лет. С 1994 по 2004 гг. вышло 10 сезонов. Ситком с большим успехом транслировали в различных странах мира, в том числе в России.

Ранее мы писали, что актеры устроили воссоединение "Друзей" на церемонии "Эмми".

Фото: Instagram / friends_serial