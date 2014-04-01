Мэтт Ривз планирует снять ремейк российского фильма "Спутник"

Над картиной также будут работать российские режиссеры – Егор Абраменко, Федор Бондарчук, Илья Стюарт.

Российский фильм "Спутник" вышел в 2020 году, тогда он получил множество положительных отзывов от зарубежных кинокритиков. В Голливуде собираются снять ремейк фантастического триллера. Как сообщило издание Deadline, производством фильма займутся компании Village Roadshow, XYZ Films, а также 6th & Idaho (глава – режиссер Мэтт Ривз).

Над картиной также будут работать российские режиссеры – Егор Абраменко, Федор Бондарчук, Илья Стюарт.

Мы считаем, что работаем с одними из лучших партнеров в отрасли, чтобы переосмыслить оригинальное видение Егора, придерживаясь его замысла. Джиллиан Апфельбаум, глава Village Roadshow

В фильме "Спутник" снялись Оксана Акиньшина, Петр Фёдоров, Фёдор Бондарчук. Действие фильма происходит в 1983 году в СССР.

В Петербурге пройдет премьерный показ нового фильма Вадима Перельмана.

Фото: фильм "Спутник"