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В Петербурге пройдет премьерный показ нового фильма Вадима Перельмана
Сегодня, 23:34
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ElzaRada12

В Петербурге пройдет премьерный показ нового фильма Вадима Перельмана

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Премьера драмы "Уроки Фарси" состоится в Петербурге 3 апреля.

Премьерный показ фильма режиссера Вадима Перельмана "Уроки Фарси" состоится в петербургском кинотеатре "Формула Кино Галерея". 

Драма "Уроки Фарси" рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса – для него это единственная возможность остаться в живых. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха – еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.  Роли в фильме исполнили актеры Науэль Перес Бискаярт, Ларс Айдингер, Йонас Нэй, Леони Бенеш и другие. 

Мировая премьера картины состоялась на 70-м Белинском кинофестивале. "Уроки фарси" также выдвигали на премию "Оскар" от Беларуси. Напомним что в 2004 году дебютная картина Перельмана "Дом из песка и тумана" получила три номинации на "Оскар".

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Фото: кадр из фильма

Теги: вадим перельман, премьера, формула кино
Категории: Кино, Новости СПб, Культура, Лента новостей,

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