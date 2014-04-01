В Петербурге пройдет премьерный показ нового фильма Вадима Перельмана

Премьера драмы "Уроки Фарси" состоится в Петербурге 3 апреля.

Премьерный показ фильма режиссера Вадима Перельмана "Уроки Фарси" состоится в петербургском кинотеатре "Формула Кино Галерея".

Драма "Уроки Фарси" рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса – для него это единственная возможность остаться в живых. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха – еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя. Роли в фильме исполнили актеры Науэль Перес Бискаярт, Ларс Айдингер, Йонас Нэй, Леони Бенеш и другие.

Мировая премьера картины состоялась на 70-м Белинском кинофестивале. "Уроки фарси" также выдвигали на премию "Оскар" от Беларуси. Напомним что в 2004 году дебютная картина Перельмана "Дом из песка и тумана" получила три номинации на "Оскар".

Ранее стало известно, что фильм "Никто" российского режиссера Найшуллера возглавил прокат в США.

Фото: кадр из фильма