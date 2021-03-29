Фильм "Никто" российского режиссера Найшуллера возглавил прокат в США

Фильм по достоинству оценили и зрители, и критики.

Фильм "Никто" российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов. Об этом сообщил портал Variety.

Фильм по достоинству оценили и зрители, и критики. В международном прокате кинолента собрала еще 5 миллионов долларов, увеличив мировые сборы до 11,7 миллиона. При этом бюджет фильма составил 16 миллионов долларов.

По сюжету, семьянин решает отомстить ворвавшимся к нему грабителям. Главного героя сыграл Боб Оденкерк ("Во все тяжкие"). В ленте также снялись Конни Нильсен, Кристофер Ллойд ("Назад в будущее"), Алексей Серебряков и Александр Паль.

В России и СНГ боевик "Никто" за уикенд собрал 42,4 миллиона рублей.

Боевик "Годзилла против Конга" возглавил российский прокат в выходные.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia