Метростроевцы Петербурга не получили зарплаты до Нового года

Общая сумма достигает 29 млн рублей.

Рабочим ЗАО "Управление-15 Метрострой" не перечислили на карточки обещанные зарплаты. Об этом 31 декабря сообщила "Фонтанка".

Причиной стала техническая ошибка, в результате которой все деньги вернулись назад судебным приставам.

По мнению парламентария Бориса Вишневского, ситуация обусловлена тем, что изначально строительство метро велось с недостаточным финансированием. Так, ответственность за происходящее лежит и на и головной компании, и на администрации города.

Ранее мы рассказали, что "Метрострой" планировал выплатить долги по зарплате до Нового года.

Фото: Piter.TV