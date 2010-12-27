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В "Метрострое" планируют выплатить рабочим долги по зарплате до Нового года
Сегодня, 21:16
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nadezhda_sib

В "Метрострое" планируют выплатить рабочим долги по зарплате до Нового года

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Зарплаты получат более 4 тыс. работников предприятия.

Руководство ОАО "Метрострой" изменило сроки выплат зарплат рабочим. Теперь задолженности перед работниками собираются погасить не до конца января 2020, а до конца декабря 2019, сообщил "78.ru". 

По словам временно исполняющего обязанности гендиректора предприятия Сергея Харлашкина, за выдачей зарплат следят в Смольном. Все эти дни дирекция "Метростроя" будет работать. 

В ближайшее время на счета 4300 рабочих планируют перевести общую сумму в 435 млн рублей - долг за период с июня по октябрь и часть ноября. Полностью погасить задолженность и перейти на плановые выплаты собираются в январе нового года. 

На данный момент некоторые "метростроевцы" уже частично или полностью получили деньги. Речь идет о сотрудниках Управления механизации, ГСУ и БСК (СМУ-11). 

Сегодня, 28 декабря, рабочие вышли на митинг в парке "Екатерингофка".

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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