Работники "Метростроя" провели митинг в Петербурге из-за долгов по зарплате

До конца января 2020 все зарплаты обещали выплатить.

Работники АО "Метрострой" и дочерних компаний провели митинг в Петербурге. Видео с мероприятия, которое прошло 28 декабря, выложили участники в социальных сетях.

Согласованный митинг провели в парке "Екатерингофка" около станции метро "Нарвская". Сотрудники требовали выплаты заработной платы в полном объеме. Организаторами выступили Российская коммунистическая рабочая партия и Революционный коммунистический союз молодежи. В группе "метростроевцев" "ВКонтакте" рассказали о том, что людей было "мало". Один из комментаторов отметил, что в "коллективе нет единства".

Протестная акция прошла без задержаний.

Временно исполняющий обязанности гендиректора "Метростроя" Сергей Харлашкин пообещал, что с рабочими рассчитаются до конца января. Долг составляет около 600 млн рублей.

Видео: "СПб Метрострой" / VK