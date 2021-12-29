Метрополитен Петербурга попросил горожан оставаться дома

Обращение разместили в социальных сетях.

В понедельник, 7 февраля, петербургский метрополитен распространил в социальных сетях фотографии с просьбой воздержаться от поездок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В официальной группе метрополитена в социальной сети "Вконтакте" разместили картинку, где изображен супермен, он указывает на обращение, в котором говорится:

Уважаемые пассажиры! В связи с ростом заболеваемости в Санкт-Петербурге просим вас по возможности оставаться дома. Берегите себя и близких!

На картине есть домик, а рядом с ним угрожающие вирусы.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы подали более 10 тыс. заявок на дистанционное закрытие больничных. По словам главы ведомства Юлии Смирновой, более 400 заявок принято на дистанционное оформление больничного листа.

Фото: Вконтакте / Петербургское метро