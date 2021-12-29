Петербуржцы подали более 10 тыс. заявок на дистанционное закрытие больничных

По словам главы ведомства Юлии Смирновой, более 400 заявок принято на дистанционное оформление больничного листа.

За три дня более 10 тыс. петербуржцев дистанционно подали заявки на закрытие больничного. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказали в комитете по информатизации и связи.

По словам главы ведомства Юлии Смирновой, более 400 заявок принято на дистанционное оформление больничного листа.

Отметим, что с 4 февраля петербуржцы могут закрыть лист нетрудоспособности, не выходя из дома. Напоминаем, что больничный через 7 дней также может быть закрыт дистанционно, без визита в поликлинику. Эта возможность появилась у петербуржцев в пятницу, 4 февраля.

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Фото: pexels