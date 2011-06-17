Метрополитен Петербурга получил последний состав по контракту 2016 года

Вагоны могут экономить до 15% электроэнергии.

Петербургский метрополитен получил очередной восьмивагонный состав, который будет курсировать по "красной" линии метрополитена. Это последняя поставка в рамках контракта 2016 года. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Вагоны поставил ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод". После приемки и соответствующей подготовки состав выйдет на линию. Новые вагоны отличает высокая энергоэффективность и возможность экономии до 15% электроэнергии. Кроме того, у них более плавное торможение.

Первые и последние вагоны оборудованы для поездок маломобильных пассажиров. Там установлены специальные приспособления, которые могут закрепить кресло.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что метрополитен Петербурга отремонтирует траволаторы на "Беговой", "Проспекте Славы" и "Дунайской".

Фото: комитет по транспорту