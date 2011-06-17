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Метрополитен Петербурга получил последний состав по контракту 2016 года
Сегодня, 17:50
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Метрополитен Петербурга получил последний состав по контракту 2016 года

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Вагоны могут экономить до 15% электроэнергии.

Петербургский метрополитен получил очередной восьмивагонный состав, который будет курсировать по "красной" линии метрополитена. Это последняя поставка в рамках контракта 2016 года. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Вагоны поставил ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод". После приемки и соответствующей подготовки состав выйдет на линию. Новые вагоны отличает высокая энергоэффективность и возможность экономии до 15% электроэнергии. Кроме того, у них более плавное торможение. 

Первые и последние вагоны оборудованы для поездок маломобильных пассажиров. Там установлены специальные приспособления, которые могут закрепить кресло.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что метрополитен Петербурга отремонтирует траволаторы на "Беговой", "Проспекте Славы" и "Дунайской". 

Фото: комитет по транспорту

Теги: восьмивагонный состав, метрополитен
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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