В Пулково построят станцию метро и автовокзал рядом с терминалом

Строительство войдёт во вторую очередь развития аэропорта.

Станцию метро и автовокзал возведут на смежных участках вблизи пассажирского терминала аэропорта Пулково. Соответствующие планы содержатся в предложениях оператора "Воздушные ворота Северной столицы", направленных для учета в правила землепользования и застройки.

Строительство войдет во вторую очередь развития аэропорта по соглашению ГЧП, которая также включает новые терминалы с переходными галереями, автомобильную эстакаду, модернизацию аэродромной инфраструктуры, а также возведение гостиницы и бизнес-центра. В настоящее время идет процесс изменения проекта планировки и межевания территории.

По данным "Фонтанки", очертания будущих строительных площадок уже отражены в документах, представленных компанией. Развитие инфраструктуры Пулково направлено на повышение пропускной способности аэропорта и комфорта пассажиров.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге изымут земли для строительства трамвая, развязок и магистрали.

Фото: ВКонтакте / Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга