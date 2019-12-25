Метро Петербурга закрывают из-за случайностей и переполненных вестибюлей

В Петербурге назвали реальные причины частых остановок станций метро.

Частые закрытия станций метро в Петербурге связаны с остановками эскалаторов и увеличением пассажиропотока. Об этом сообщил начальник метрополитена Евгений Козин, передаёт "Фонтанка".

По словам Козина, поломки эскалаторов случаются примерно раз в год, однако большинство инцидентов происходит из-за случайных факторов. В механизмы нередко попадают мелкие предметы, такие как монеты или куски одежды. Иногда работа подъёмников останавливается из-за падения пассажиров.

Кроме того, станции часто закрывают на вход при большом скоплении людей. В таких случаях решение о временном ограничении движения принимает дежурный по станции.

Козин отметил, что в будущем метрополитен планирует перейти к новой системе управления — по всей сети, а не по отдельным линиям. По мнению руководителя, это позволит оперативнее реагировать на нештатные ситуации и снижать нагрузку на отдельные участки подземки.

Ранее мы сообщили о том, что первые тяговые подстанции трамвая до Славянки подключены к электросетямсетям.

Фото: Вконтакте/Петербургское метро