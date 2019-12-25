Метеоролог рассказал, когда из Москвы исчезнут смог и запах гари

В столице зафиксировали самый сухой август с начала ХХI века.

Последсвия лесных пожаров Рязанской области продолжают досаждать москвичам. Как сообщил телеканалу "360" метеоролог, эколог Александр Шувалов, дымка и неприятный запах гари окончательно уйдут из столицы только с приходом осадков, которые не ожидаются в ближайшее время.

По словам специалиста, в августе 2022 года в Москве зафиксирован самый сухой климат с начала ХХI века. При этом, жара не собирается спадать и в конце месяца. В ближайшее время температура может достигнуть +33 градусов. По ночам будет чуь прохладнее, однако дождей все равно не предвидится.

Пока будет продолжаться сухая жаркая погода, будет держаться гарь. Чтобы она ушла, нужно, чтобы прошли значительные дожди. Такая перспектива пока только просматривается. Александр Шувалов, метеоролог, эколог

Шанс по понижение показателей термометров есть только к выходным, отмечает Шувалов. Температура в субботу и воскресенье буде колебаться от +27 до +29 градусов. Первые осадки возможны лишь 30–31 августа, но эти данные неточны.

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Фото: Telegram / РИА Новости (скриншот)