Метеоролог Позднякова назвала дату первого снега в Москве и Подмосковье

По словам эксперта, первые заморозки уже были на территории Подмосковья.

Главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова назвала дату первого снега в Москве и Подмосковье. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, первые заморозки уже были на территории Подмосковья. Позднякова отметила, что в столицу мороз нагрянет в середине октября, когда в ночные часы температура опустится ниже нуля градусов. Метеоролог добавила, что примерно в 20-х числах октября возможны дождь с мокрым снегом.

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Фото: Piter.tv