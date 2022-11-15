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Метеоролог Позднякова назвала дату первого снега в Москве и Подмосковье
Сегодня, 15:48
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Метеоролог Позднякова назвала дату первого снега в Москве и Подмосковье

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По словам эксперта, первые заморозки уже были на территории Подмосковья.

Главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова назвала дату первого снега в Москве и Подмосковье. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, первые заморозки уже были на территории Подмосковья. Позднякова отметила, что в столицу мороз нагрянет в середине октября, когда в ночные часы температура опустится ниже нуля градусов. Метеоролог добавила, что примерно в 20-х числах октября возможны дождь с мокрым снегом.

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Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, москва, погода, подмосковье, снег
Категории: Лента новостей, Новости России,

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