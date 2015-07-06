Аналитик Зыков перечислил способы открыть Gmail на устройствах с iOS

Также эксперт посоветовал использовать сервис импорта почты.

Директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков перечислил способы открыть почтовый клиент Gmail на устройствах с операционной системой iOS. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, проблемы со сбоями при использовании Gmail возникли только у части пользователей с устройствами на iOS. Он подчеркнул, что это также может зависеть от оператора. Зыков отметил, что зайти на почту можно с помощью VPN-сервисов или через ее web-версию. Также эксперт посоветовал использовать сервис импорта почты, с помощью которой все письма будут отправлены с одного ящика на другой.

Ранее синоптик Шувалов заявил о приближающемся похолодании в Москве.

Фото: pxhere.com