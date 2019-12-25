Синоптик Шувалов заявил о приближающемся похолодании в Москве

По его словам, в четверг, 3 октября, жители столицы еще застанут летнюю погоду.

Рруководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил о приближающемся похолодании в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам синоптика, в четверг, 3 октября, жители столицы еще застанут летнюю погоду. Он подчеркнул, что с 4 октября в регионе начнется похолодание. Также Шувалов заявил, что в выходные в Москве пройдут дожди, а температура воздуха заметно понизится.

Ранее политолог Никулин заявил, что конфликт Ирана с Израилем не перерастет в крупную войну.

Фото: Piter.tv