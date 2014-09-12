Политолог Никулин заявил, что конфликт Ирана с Израилем не перерастет в крупную войну

По словам эксперта, в Иране политические элиты подозревают друг друга в работе на Израиль.

Политолог Андрей Никулин заявил, что конфликт Ирана с Израилем не перерастет в крупную войну. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в Иране политические элиты подозревают друг друга в работе на Израиль, а местные жители недовольны ситуацией в стране. Никулин отметил, что США вмешаются в ирано-израильский конфликт в случае серьезного ответа Тегерана. Политолог добавил, что Иран завел себя своей политикой строительства великой персидской империи в неприятную ситуацию.

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