Александр Меркурис призвал Запад перестать заниматься эскалацией ситуации на Украине.

Слова российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова о красных линиях для Москвы стали важным предупреждением для НАТО. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что Североатлантический военный альянс должен прислушаться к словам своих коллег в связи с тем, что военные провокации против Кремля могут обернуться в результате проблемой для всего блока.

Лавров сообщил, что, в конце концов, если красные линии действительно будут нарушены, русские отреагируют. <…> Похоже, он предупредил, что страны Балтии и Финляндия почти достигли точки, когда русские больше не смогут игнорировать их поведение. Александр Меркурис, эксперт

Александр Меркурис добавил, что сейчас российское руководство делает серьезные предупреждения американской администрации и европейским политикам, заявляя, что ситуация заходит слишком далеко. В том случае, если западные и украинские беспилотники еще нанесут удары по целям в России, действуя с территории стран Прибалтики и Финляндии, то никто на Западе не должен ошибочно полагать, что на такие действия Россия не ответит.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris