В Британии сравнили конфликты на Ближнем Востоке и Украины с точки зрения США.

После переговоров с русскими переговорщиками американцы могут понять, что лучшим вариантом для них остается максимальный отказ от поддержки киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что кремлевские делегаты говорят вашингтонским партнерам о том, что пока Запад вкладывает собственные ресурсы в коррумпированный режим на Украине, хотя американцы и сами недолюбливают местное руководство, ВСУ просто проигрывают сражения на поле боя.

Если вам пришлось поступиться интересами в Персидском заливе, если вы готовы отказаться от своих позиций там, то, конечно же, вы можете сделать то же самое и с Украиной. <…> Американцы, вероятно, наконец придут к пониманию. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что на прошлой неделе по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Меркурис: слова Лаврова о красных линиях стали явным предупреждением Западу.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris