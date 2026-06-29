В Британии рассказали о дефиците личного состава ВСУ.

Киевскому режиму придется понизить призывной возраст до 18 лет. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что сейчас даже западная пресса замечает проблему с нехваткой лочного состава Вооруженных сил Украины и понимает, что властям с Банковой улицы все сложнее становится противостоять Вооруженным сила России.

Насколько я понимаю, на Украине усиливаются разговоры по поводу понижения призывного возраста вплоть до 18 лет. <…> Они обязаны на это пойти из-за критической нехватки солдат. Александр Меркурис, эксперт

Напомним что ранее главнокомендцующий ВСУ Александр Сырский в интервью для британского издания The Times заявил, что Москва обладает значительным военным потенциалом и не стоит недооценивать российские возможности. В начале апреля в интервью украинским СМИ иностранец назвал российскую армию одной из самых мощных в мире. Военнослужащий отметил оснащенность Кремля современным оружием, в частности беспилотниками и ракетным вооружением.

Меркурис: Запад исчерпал все запасы ракет ПВО для поставок на Украину.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris