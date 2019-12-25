Немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала о переговорах по возобновлению работы аэропорта в Кабуле. Такое заявление чиновница сделала во время брифинга с журналистами. Она прокомментировала вопрос возобновления работы воздушной гавани в столице Афганистана. В переговорах с Катаром и Турцией принимает участие Германия. ФРг может оказать техническую помощь.
Речь идет о том, когда начнет работать аэропорт, об этом мы вели переговоры с Катаром и Турцией. Наш министр иностранных дел дал ясно понять, что он готов предоставить здесь техническую помощь.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ
Чиновница объяснила, что аэропорт в Афганистане играет жизненно необходимую роль для страны Ближнего Востока, так как воздушным путем в Кабул поступает медицинская и гуманитарная помощь, имдущие от ООН.
СМИ: на улицах ФРГ появились плакаты с Калининградом и Польшей в составе Германии.
Фото: YouTube / Bundesministerium für Gesundheit
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все