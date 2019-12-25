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Меркель рассказала о переговорах по возобновлению работы аэропорта в Кабуле
Сегодня, 14:57
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Меркель рассказала о переговорах по возобновлению работы аэропорта в Кабуле

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ФРГ окажет аэропорту Афганистана техническую поддержку.

Немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала о переговорах по возобновлению работы аэропорта в Кабуле. Такое заявление чиновница сделала во время брифинга с журналистами. Она прокомментировала вопрос возобновления работы воздушной гавани в столице Афганистана. В переговорах с Катаром и Турцией принимает участие Германия. ФРг может оказать техническую помощь.

Речь идет о том, когда начнет работать аэропорт, об этом мы вели переговоры с Катаром и Турцией. Наш министр иностранных дел дал ясно понять, что он готов предоставить здесь техническую помощь.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Чиновница объяснила, что аэропорт в Афганистане играет жизненно необходимую роль для страны Ближнего Востока, так как воздушным путем в Кабул поступает медицинская и гуманитарная помощь, имдущие от ООН.

СМИ: на улицах ФРГ появились плакаты с Калининградом и Польшей в составе Германии.

Фото: YouTube / Bundesministerium für Gesundheit

Теги: ангела меркель, афганистан, аэропорт, германия, кабул
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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