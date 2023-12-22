Грузовой Boeing 767 аварийно сел в аэропорту Стамбула с невыпущенным шасси

Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Грузовой самолет Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула из-за невыпущенного шасси. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Habertürk и телеканала TRT со ссылкой на собственные источники в министерстве по транспорту Турции. Известно, что указанный Boeing 767 принадлежит частной компании. Воздушный борт совершал полет по маршруту "Париж - Стамбул". Посадку экипажу рейса удалось совершить со второй попытки. Технические службы столичного аэропорта сразу прибыли к месту инцидента, так как самолет остановился за пределами взлетно-посадочной полосы. По предварительным сведениям, стойки шасси не вышла в нужный момент. В результате самолет "клюнул" носом в полосу. Информации о пострадавших нет.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости