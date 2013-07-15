Партия ХДС опровергла причастность к распространению данных плакатов.

СМИ: на улицах ФРГ появились плакаты с Калининградом и Польшей в составе Германии. Местные журналисты из издания Nord Kurier заметили на улицах страны копии листовок, которые выпускались в стране 72 года назад. Там были опубликованы карты с "присоединенными" иностранными землями. Листовки появились на территории федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в городе Тетеров.

На листовках изображена Германия 1949 года в таких границах, в которых страна была в преддверии Второй мировой войны. Данные плакаты стали частью предвыборной программы Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). В ХДС опровергли принадлежность плакатов к их политическому движению. Политики призвали убрать эти листовки с улиц.

Участковые избирательные комиссии в регионе попросили снять данные плакаты при помощи регулирующих органов. В Германии парламентские выборы должны пройти 26 сентября.

На Украине попросили продлить транзит российского газа.

Фото: Nord Kurier