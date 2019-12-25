На Украине попросили продлить транзит российского газа

Сергей Макогон оценил условия, при которых России придется продлить соглашение по транзиту газа с Киевом.

В Киеве попросили продлить транзит российского газа. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" сообщил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Специалист рассказал, что стране необходим транзит ресурса еще минимум 10 лет после того, как завершится действующий контракт с "Газпромом". эксперт надеется заключить новое соглашение не дожидаясь 2025 года уже сейчас и сразу на 15 лет.

У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. Сергей Макогон, Глава "Оператора ГТС Украины"

Эксперт полагает, что наполненность газом "Северного потока-2" всего на 50% не даст России возможности отказаться от транзита газа через Киев. Отказаться от услуг Украины "Газпром" сможет только в случае 100% заполняемости их трубопровода в ФРГ.

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