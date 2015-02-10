Витренко: Киев будет "громко" просить США о санкциях против Nord Stream AG

В "Натогазе" прокомментировали решение суда ФРГ по газопроводу "Северный поток-2".

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Киев будет "громко" просить США о санкциях против Nord Stream AG. Такое заявление чиновник сделал в интервью местному телеканалу "24". Эксперт заметил, что страна потребует введения ограничений против российского оператора проекта "Северный поток-2", если немецкий регулятор разрешит эксплуатацию трубопровода вопреки судебному постановлению. Согласно последнему решению судебной инстанции, газопровод не выведен из-под газовой директивы Евросоюза.

Если даже представить, что регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Эксперт уточнил, что украинские требования будут касаться действующего оператора газового трубопровода. Оператор СП-2 может обжаловать решение суда по газовой директиве.

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