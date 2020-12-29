Канцлер Германии прокомментировала экстерриториальные ограничения со стороны Вашингтона.

Ангела Меркель раскритиковала санкции США в отношении "Северного потока — 2". Об этом канцлер Германии сообщила в Берлине. По мнению чиновницы, американские экстерриториальные ограничения - "неуместное средство" воздействия на реализацию российского проекта.

Речь не идет о том, что между США и Россией нет никаких отношений в нефтяной сфере, например. Нужно рассматривать все это в целом, поговорить друг с другом, есть ли желание вообще вести торговлю газом с Россией, какая зависимость будет признаваться Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что строительство "Северного потока-2" подразумевает создание двух ниток газопровода. Общая мощность трубопровода составляет 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно. Газ будет идти от РФ через Балтийское море до Германии. Против работы данного проекта выступает Вашингтон, который намерен продвигать в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских государств.

Меркель призвала освободить Алексея Навального.