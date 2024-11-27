В Германии прошла презентация книги экс-канцлера.

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель считает необходимым быстро создать внутри НАТО систему по сдерживанию России, так как европейский регион в одиночку не сможет достичь данной цели. Соответствующее заявление сделала иностранка во время презентационного выступления своей книги под названием "Свобода".

Я считаю, и поэтому я также пишу о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания. Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ

Европейка отметила, что теперь, с приходом Дональда Трампа к власти в Белом доме, это стало сложнее. Меркель напомнила аудитории, что Россия остается крупнейшей ядерной державой или, по крайней мере, равной по помощи американскому арсеналу, поэтому для Европы и США существует интерес в том, чтобы работать вместе.

В Киеве набросились на Меркель после ее заявления о спецоперации на Украине.

Фото и видео: YouTube / ZEIT ONLINE