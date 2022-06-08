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Меркель не считает нужным отказываться от российской культуры

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Экс-глава немецкого правительства считает политику отмены культуры оголтелой.

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель не считает нужным отказываться от российской культуры. Соответствующее заявление чиновница, занимавшая пост главы правительства ФРГ с 2005 по 2021 года, сделала в эфире местного телеканала Phoenix. Она высказалась против огульного осуждения всех представителей российской культуры.

Нужно четко сказать: я не думаю, что нужно запрещать российскую культуру.

Ангела Меркель, экс-канцлер Германии

Ангела Меркель в ходе общения с прессой, которое стало первым для бывшего канцлера Германии после ее ухода с должности, ранее заявила о том, что осуждает российскую военную специальную операцию на Украине. Иностранка считает ее "большой ошибкой".

Меркель: приступы дрожи в 2019 году были связаны со стрессом.

Фото и видео: YouTube / Phoenix
 

Теги: ангела меркель, германия, отмена русской культуры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура,

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