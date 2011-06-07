И.о. канцлера ФРГ беспокоят показатели по смертности от инфекции ковида.

Исполняющая обязанности немецкого канцлера Ангела Меркель назвала ситуацию с коронавирусом в Германии критической. Такой позицией чиновница поделилась с коллегами во время ежегодного собрания Союзов городов ФРГ. Спикер уточнила, что на страну обрушилась новая четвертая волна ковида с "полной мощью".

Мы должны констатировать, что пандемия не закончилась. Напротив, нынешняя ситуация является критической, по-другому я это назвать не могу. Четвертая волна обрушилась на нашу страну всей своей мощью. Ангела Меркель, и.о. канцлера ФРГ

Напомним, что за последние недели Германии отмечается самая высокая заболеваемость COVID-19 за все время распространения инфекции. За последние сутки медики зарегистрировали свыше 50 тысяч новых пациентов. Однако доля по смертям остается ниже, чем предыдущие пиковые значения (около тысячи человек каждые сутки). Данные по летальным исходам в стране Меркель считает ужасающими.

Нового канцлера Германии назначат до 12 декабря.

Фото и видео: Youtube/faz



