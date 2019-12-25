Решение ограничить контакты между людьми стало для неё самым тяжёлым.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала COVID-19 самым серьезным вызовом в истории ФРГ. Такое заявление он сделала, выступая в Бундестаге. Его слова передаёт Reuters.

Меркель добавила, что Германия ещё не прошла пик заражения коронавирусом — и даже не приблизилась с конечным стадиям.

Мы всё ещё в начале. Ангела Меркель, канцлер Германии

По её словам, всем странам мира предстоит ещё долгая борьба с COVID-19, а просчитать экономические последствия пока невозможно.

Канцлер Германии отметила, что введение ограничительных мер помогло выиграть время для системы здравоохранения. Ангела Меркель добавила, что решение ограничить контакты между людьми стало для неё самым тяжёлым за всё время, пока она руководит страной.

Также она отметила, что системы здравоохранения Германии пока успешно справляется с коронавирусом. Меркель заявила, что Германии стоит более автономно от ЕС производить средства личной гигиены. Также она призвала парламентариев готовиться к тому, что на поддержку европейских союзников придётся выделить больше денег, чем раньше.

Ранее мы рассказывали, что Путин поговорил с Меркель по телефону.