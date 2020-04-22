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Путин поговорил с Меркель по телефону

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Они отметили, что сейчас крайне важно координировать действия всех стран в борьбе с инфекцией.

Президент России Владимир Путин поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону. Они обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

Условлено поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств.

Цитата из пресс-релиза

Путин и Меркель отметили, что сейчас крайне важно координировать действия всех стран в борьбе с инфекцией. Они добавили, что в этом активно должна участвовать ВОЗ.

Также они обсудили конфликт на Украине. Стороны высоко оценили прошедший накануне обмен пленными.

Ранее Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии.

Теги: германия, коронавирус, меркель, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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