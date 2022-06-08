Меркель: Украина и РФ не просили о ее посредничестве в конфликте

Бывший канцлер Германии объяснила, посему не участвует в переговорах по урегулированию конфликта.

Канцлер ФРГ Меркель заявила, что Украина и РФ не просили о ее посредничестве в конфликте. Этим бывший немецкий канцлер объяснила отказ от своего участия в урегулировании конфликта между двумя странами. Информацией чиновница поделилась в рамках интервью для местного журналиста Александра Осанга. Оно вышло в эфир телеканала Phoenix.

В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство. Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ

Меркель заметила, что также не планирует связываться с российским президентом Владимиром Путиным, так как эти переговоры не принесут пользы для решения конфликта. Относительно вопроса отказа от ускоренного вступления Киева в состав НАТО еще в 2008 году, чиновница пояснила, что на тот момент Украина была очень разрозненной и разделенной страной, в которой "доминировали олигархи". Меркель не сочла Украину того периода внутренне стабильной и демократической страной.

Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года.

Фото и видео: YouTube / Phoenix