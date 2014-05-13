Экс-канцлер ФРГ вспомнила о периоде, когда ждала плохих новостей.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в эфире местного телеканала Phoenix. Гостья программы заметила, что информация была предоставлена Берлину от американских специальных служб. во время проведения саммита G20 в Риме.

Я следила за этим, еще находясь в должности. Думаю, самое позднее на саммите G20 в Риме в конце октября (2021 года) службы США уже имели сведения об этом, и с этого времени мы очень много говорили об этом. Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ

Ангела Меркель заявила о том, что ситуация с возможной эскалацией обсуждалась в последние месяцы ее пребывания в должности руководителя немецкого правительства с многими европейскими лидерами. По воспоминаниям чиновницы, стороны понимали, что ситуация складывается очень серьезная. Также Меркель внимательно отслеживала данные по визиту Олафа Шольца в Москву. Его визит состоялся в Россию 15 февраля. Иностранке было понятно, что "происходит что-то нехорошее".

Меркель не считает нужным отказываться от российской культуры.

Фото и видео: YouTube / Phoenix

