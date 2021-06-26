Меркель: Евросоюз будет искать форматы диалога с Россией

В Германии видят необходимость в открытом диалоге с Москвой.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз будет искать форматы диалога с Россией. Такое заявление чиновница сделала на пресс-конференции, посвященной итогам второго дня саммита ЕС. Мероприятие состоялось в Брюсселе. В ФРГ полагают, что ЕС должен искать варианты и условия взаимодействия с Москвой для того, чтобы договориться о диалоге на высшем уровне.

Мы вчера недостаточно продвинулись, чтобы у нас вскоре состоялась встреча на высоком уровне с российским президентом, но мы будем дальше говорить о форматах, условиях для контактов, мы будем работать над этим. На следующих саммитах мы вернемся к этой теме. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Ранее Меркель говорила о том, что встречу на высшем уровне между лидерами Евросоюза и Владимиром Путиным она лично не воспринимает как "поощрение или не поощрение" России. В Берлине напомнили, что даже во времена холодной войны каналы общения оставались открытыми.

Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Украине в энергетике из-за "Северного потока - 2".

Видео: YouTube / phoenix