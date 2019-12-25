Стороны обсуждают меры поддержки Киева после снижения поставок газа через страну.

Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Украине в энергетике из-за "Северного потока - 2". Журналисты рассказали, что Киеву могут построить дать средства на новые электрические станции, а также помочь с развитием инфраструктуры, наращиванием поставок газа из страны из-за завершения строительства российского газопровода.

Вашингтон также предложил разработать механизм, который позволит приостановить поставки газа по "Северному потоку-2" в том случае, если РФ попытается оказывать давление на Киев.

Официальные лица Германии выступают против этой идеи, они отмечают, что не хотят использовать "Северный поток - 2" в качестве "политического оружия публикация Bloomberg

Источники СМИ полагают, что Вашингтон и Берлин договариваются об уменьшении геополитических выгод для Москвы. Официальные лица надеются на то, что двусторонние договоренности могут быть достигнуты ко времени рабочего визита канцлера Ангелы Меркель в США. Встреча политиков из Германии и США запланирована на июль. В консультациях по соглашению участвуют МИД обеих стран, советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Европа обрушилась с критикой на "Газпром".

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