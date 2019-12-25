Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС встретиться с Путиным

Канцлер ФРГ объяснила свою инициативу по встрече лидеров ЕС и Владимира Путина.

Немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС встретиться с Владимиром Путиным. На пресс-конференции в Брюсселе чиновница заметила, что Евросоюзу следует вести прямой диалог с Москвой на высоком уровне по примеру Вашингтона. При этом глава правительства ФРГ считает, что речи о "поощрении" РФ со стороны ЕС не идет.

Что случилось? Случилось то, что много говорим о суверенитете Европы, что суверенная Европа, по моему мнению, должна быть в состоянии отстаивать свои интересы в похожих встречах. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Немка подчеркнула, что не считает достаточным тот факт, что американский президент сообщает лидерам стран ЕС о своем обращении с Владимиром Путиным. Канцлер уверена, что Европа в состоянии самостоятельно принимать участие в прямых переговорах с Россией.

Польша утверждает, что представила на саммите ЕС доказательства кибератак со стороны РФ.

Фото: YouTube/Yahoo Finance