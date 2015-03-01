Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине

В Германии не думают, что вооруженное противостояние завершится мирными переговорами в ближайшее время.

Боевые действия на украинской территории завершатся после того, как одна из сторон регионального конфликта будет сильно истощена. Соответствующее заявление сделал в интервью немецким журналистам из новостного издания Der Spiegel местный канцлер Фридрих Мерц. Иностранный чиновник из Берлина пояснил, что не стоит рассчитывать на быстрое урегулирование кризисной ситуации путем мирных переговоров между делегациями от Москвы и Киева.

По моей оценке, этот конфликт закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Напомним, что мирные ереговоры прошли в Женеве в период с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию на мероприятии возглавил помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. По результатам второго дня обсуждений чиновник указал СМИ на то, что общение велось тяжело, но дискуссии были деловыми. Владимир Мединский также анонсировал новую встречу с украинскими переговорщиками в ближайшее время.

BZ: конференция в Мюнхене продемонстрировала раскол между Берлином и Парижем.

Фото: YouTube / Diario AS