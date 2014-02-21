Ранее канцлер Германии проигнорировал приветствие Эмманюэля Макрона.

На Мюнхенской конференции по безопасности в 2026 году официальным представителям Германии и Франции в очередной раз не удалось продемонстрировать единство европейского сообщества. К такому выводу пришли западные журналисты из иностранного издания Berliner Zeitung. Авторы публикации отметили, что официальная рабочая встреча президента Эмманюэля Макрона с немецким канцлером Фридрихом Мерцемм отражает настоящий раскол в отношениях между Парижем и Берлином. В частности, СМИ напомнили о ситуации, когда приветствие главы Елисейского дворца было проигнорировано коллегой из ФРГ.

Самая большая проблема, которая есть у немцев с Францией, заключается в том, что они больше не доверяют французам. статья Berliner Zeitung со ссылкой на местного дипломата

По мнению прессы, сейчас власти из Германии не доверяют способности французского правительства обеспечивать стратегическую независимость всей Европы, стремясь к более тесным связям с США.

Напомним, что 62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила в период с 13 по 15 февраля.

Песков: Макрон и Мерц не делали попыток связаться с Путиным напрямую.

Фото: YouTube / AFP News Agency

