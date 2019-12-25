Мерц рассказал, что произойдет с Россией, если не состоится встреча Путина и Зеленского

В Германии снова угрожают Москве санкциями и американскими пошлинами.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что если встреча между российским президентом Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев". Соответствующее заявление политик из ФРГ сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни. Берлин пригрозил Москве очередным ужесточением санкционного давления.

Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между (президентом США) Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев. Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу. Фридрих Мерц, канцлер Германии

Фридрих Мерц напомнил аудитории, что американский президент-республиканец Дональд Трамп также предлагал провести трехстороннюю беседу между ним, Путиным и Зеленским. Немецкий канцлер отметил, что если российская сторона не пойдет на встречу Путина с Зеленским, то от коллективного Запада потребуется оказать ещё большее давление на Кремль. Речь идет о том, что сейчас Брюссель разрабатывает очередной санкционный пакет, а Вашингтон не исключает введения дополнительных штрафных пошлин.

Фото: YouTube / Associated Press