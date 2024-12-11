В Берлине рассказали о росте госрасходов.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин больше не имеет экономических ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости системы всеобщего благосостояния. Соответствующие данные привели иностранные журналисты из издания The Telegraph со ссылкой на выступление политического деятеля из ФРГ на состоявшемся 23 августа партийном съезде ХДС в Нижней Саксонии. Канцлер призвал коллег к проведению реформ, назвав их "возможным решением".

Государство всеобщего благосостояния в том виде, в каком оно есть сегодня, больше не может финансироваться за счет наших экономических возможностей. Фридрих Мерц, канцлер Германии

Чиновник из бундестага выступил за "фундаментальную переоценку" системы льгот для немецких граждан из-за существенного роста государственных расходов. Авторы публикации в газете The Telegraph отмечают, что объемы финансирования, скорее всего, продолжат расти в текущем году на фоне старения местного населения и высокого уровня безработицы. В СМИ указали, что развитие экономической системы страны замедлилось, а рост ВВП составил 1,6 процентов с 2017 года по сравнению с 9,5 процентами в остальной части европейской зоны. При этом национальный уровень ВВП Германии уменьшился на 0,2 процента в 2024 году и на 0,3 процента - в 2023 году.

